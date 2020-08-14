CNN: США отказались от помощи РФ в разработке вакцины от COVID-19

В США отказались от предложения России совместно заняться разработкой вакцины от коронавируса. Об этом CNN рассказали неназванные источники.

По данным телеканала, что РФ предлагала сотрудничество в рамках проекта США «Сверхзвуковая скорость», который нацелен на создание препарата от коронавируса.

В настоящее время, как утверждается, Россия готова обменяться с США информацией, которая поможет американским фармацевтическим компаниям производить вакцину.

Во вторник, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Она, как отмечается, прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу.