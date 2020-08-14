В Минске начали освобождать задержанных на протестах

В Минске задержанных на протестах начали отпускать из изолятора на улице Окрестина.

Напомним, в городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.

Сообщалось, что по данным ЦИК, в выборах победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. Граждане заявили, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.

Во время совещания Лукашенко поручил разобраться «по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».

Спикер Совета Республики Наталья Кочанова рассказала, что к вечеру четверга, 13 августа, были отпущены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях». Несовершеннолетние правонарушители переданы родителям после профилактических бесед.

Ранее глава МВД республики Юрий Караев взял на себя ответственность за пострадавших при разгоне акций протеста, которые не утихают в стране уже третий день.