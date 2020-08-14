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Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей

Иван Линдеманн
07:16 14.08.2020
Оказалось, что белок, генерирующий нуклеотид Y, при болезни отключается, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
© Фото: maleni ferrari, Pixabay

Ученым исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны удалось раскрыть причину изменений в клетках организма человека, которые сопутствуют появлению раковых опухолей.

В опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статье сказано, что клетка превращается в злокачественную после того, как из нее пропадает фрагмент нуклеотида транспортной РНК (нуклеотид Y). Но до недавнего времени специалисты не могли понять, какую роль это играет в развитии онкоболезней.

Оказалось, что белок, генерирующий нуклеотид Y, при раке отключается, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.

Ученые добавили, что больше всего изменений происходит в гене TYW2, то есть при раке желудка, толстой кишки и матки. И данная трансформация серьезным образом снижает выживаемость пациентов.

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