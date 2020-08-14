СМИ: США конфисковали топливо со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров

Власти США впервые конфисковали топливо с направлявшихся в Венесуэлу иранских танкеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, перехвачены были четыре судна: Luna, Pandi, Bering и Bella. В американской прокуратуре сообщили, что они перевозили в Венесуэлу 1,1 миллиона баррелей бензина. В настоящее время танкеры перенаправляются в Техас.

Подробности захвата кораблей не сообщаются, но отмечается, что США не прибегали к военной силе.

По информации Associated Press, американские моряки физически не конфисковывали корабли. Скорее всего, они пригрозили их владельцам и капитанам санкциями.

Также, как сообщает агентство, посол Ирана в Венесуэле Ходжад Солтани опроверг информацию о том, что корабли были иранскими.

Напомним, что в начале июня Минфин США расширил ограничительные меры против Венесуэлы. В санкционный список попали несколько компаний и танкеров для перевозки нефти. Позднее ряд кораблей из перечня удалили.