В МЧС рассказали о судьбе вышедших на пенсию служебных собак

В МЧС рассказали, как складывается судьба служебных собак после прекращения рабочей деятельности.

В ведомстве отметили, что животные служат от трех до пяти лет включительно со дня получения допуска кинологического расчета учреждения».

Спустя несколько лет признание собак, непригодных для работы, определяют специальные комиссии.

Информация о возможной передаче животных, вышедших на пенсию, на безвозмездной основе новым хозяевам размещается на официальном сайте МЧС, передает РИА Новости.

Также на сегодняшний день ведется обсуждение совместно с общественными организациями о создании в РФ приюта для собак-ветеранов МЧС. Пока вопросы пенсии для вышедших в отставку служебных животных до сих пор не регламентированы.