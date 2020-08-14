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В МЧС рассказали о судьбе вышедших на пенсию служебных собак

Виктория Ивашечкина
06:40 14.08.2020
Спустя несколько лет после начала работы пригодность собак определяют специальные комиссии.
В МЧС рассказали о судьбе вышедших на пенсию служебных собак
© Фото: Alessandra Sarti, imageBROKER.com, Globallookpress

В МЧС рассказали, как складывается судьба служебных собак после прекращения рабочей деятельности.

В ведомстве отметили, что животные служат от трех до пяти лет включительно со дня получения допуска кинологического расчета учреждения».

Спустя несколько лет признание собак, непригодных для работы, определяют специальные комиссии.

Информация о возможной передаче животных, вышедших на пенсию, на безвозмездной основе новым хозяевам размещается на официальном сайте МЧС, передает РИА Новости.

Также на сегодняшний день ведется обсуждение совместно с общественными организациями о создании в РФ приюта для собак-ветеранов МЧС. Пока вопросы пенсии для вышедших в отставку служебных животных до сих пор не регламентированы.

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