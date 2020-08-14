В Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов защитными масками

Школьников и студентов необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, сообщает RT.

Депутат объяснил, что в стране продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», - сказано в тексте письма.

Власов считает, что данные меры помогут минимизировать риски распространения инфекции в вузах и школах, где активно общаются друг с другом тысячи учеников.

Накануне мэр Сергей Собянин рассказал о новых правилах посещения московских школ: отменят массовые мероприятия, в том числе линейки, помещения будут регулярно дезинфицировать, а у учащихся и учителей проверять температуру.