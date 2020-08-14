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В Пентагоне создают рабочую группу для изучения НЛО

Тамара Астапенкова
05:36 14.08.2020
Официальное заявление о создании нового проекта будет сделано уже через несколько дней.
В Пентагоне создают рабочую группу для изучения НЛО
© Фото: Pixabay

В Министерстве обороны США приняли решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов, которые наблюдали военные летчики. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сообщается, что официальное заявление о создании рабочей группы будет сделано уже через несколько дней. Курировать новый проект назначен замминистра обороны Дэвид Норквист.

Телеканал напомнил, что США уже несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО. В июле текущего года в конгрессе США выразили обеспокоенность в связи с НЛО и не исключили, что это могут быть земные объекты «потенциальных противников». Тогда Пентагон обещал в течение полугода раскрыть часть собранных данных о неопознанных летающих объектах.

В это же время The New York Times писала, что Пентагон якобы с 2007 проводит секретные совещания полумифической организации AATIP, которая занимается изучением НЛО. И что на этих заседаниях изучаются данные военных США, доказывающих существование НЛО.

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