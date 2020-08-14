Навстречу знаниям вопреки обстоятельствам: тысячи сирийских школьников прибыли в Алеппо для поступления в вузы

Три тысячи выпускников сирийских школ прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов в вузы. Это стало возможным благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон в САР и администрации города.

Учащиеся приехали из города Манбидж через гумкоридор «Ат-Тайха». По прибытии у школьников измерили температуру в целях профилактики вирусных заболеваний.

«Всех проверяем, кто приехал через коридор из Менбиджа. Чистота, дезинфекция, проверка температуры и все, что необходимо для их здоровья. Такая сейчас тяжелая ситуация с короновирусом», - объяснил доктор Талал Мараши.

Готовиться к экзаменам учащиеся будут в обычной школе. Жить - тоже. Всего для их размещения на территории города было организовано более 20 пунктов. На условия проживания никто из детей не жалуется, а, напротив, все выражают огромную признательность за оказанную помощь и возможность сдать экзамены.

Менбидж расположен на севере страны. Город долгое время контролировали боевики, но ребята учились. Дома. Каждый из них мечтает продолжить обучение после школы. На вступительные экзамены в вузы, кстати, молодых людей будут доставлять в сопровождении военных.

«При содействии ЦПВС и администрации Алеппо в город приехали три тысячи учащихся для сдачи экзаменов в вузы. Есть ученики после девятого класса, а есть после двенадцатого. На территории пунктов приема они прошли термометрию, санобработку и медицинский осмотр», - объяснил представитель ЦПВС Вадим Егоров.

Сейчас своей очереди ждут еще тысячи выпускников по всей стране. Многие закончили школы несколько лет назад. И для них учеба в вузе - это настоящая путевка в жизнь.