Мишустин заявил о продлении в ДФО сниженных энерготарифов для отдельных категорий бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить до 2028 года сниженные тарифы на электроэнергию для отдельных категорий бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. Об этом премьер-министр России сообщил в пятницу на совещании по развитию электроэнергетики и газификации Дальнего Востока.

«Что касается бизнеса, есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей» - заявил премьер.

Он уточнил, что для малого и среднего бизнеса энерготарифы останутся неизменными, как и для потребителей, работающих в ТОРах, свободном порте Владивосток и других территориях, перечень которых будет чуть позже утвержден правительством, добавил Мишустин.

«Предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня, например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней и металлов, в течение трех лет», - объяснил Мишустин по тарифам для остальных категорий бизнеса.

Он уточнил, что до 1 сентября Минэнерго нужно внести на рассмотрение в правительство подготовленный законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе. Мишустин добавил, что ситуации в сфере газификации в ДФО от региона к региону очень разная, поскольку «где-то есть природный газ, а где-то есть мощности для сжиженного газа».

«Никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно», - сказал глава кабмина.

Мишустин заявил, что до конца текущего года необходимо актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации ДФО.