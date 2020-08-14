Мишустин посетил новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке

В ходе своего визита в Петропавловск-Камчатский Михаил Мишустин посетил Рыболовецкий колхоз имени Ленина. Он осмотрел построенный рыбоперерабатывающий завод, который будет запущен в сентябре, и ознакомился с новыми рыболовецкими судами.

Глава правительства поднялся на борт траулера-сейнера «Командор». По словам председателя предприятия Сергея Тарусова, колхоз получил уже два подобных судна. Траулер был построен по новейшим норвежским технологиям.

Как сообщил Сергей Тарусов, на рыбоперерабатывающем заводе будет производиться около 200 видов продукции. Он уже оснащен современным оборудованием, которое позволит производить рыбную продукцию глубокой переработки. Три современные корпуса предприятия возведены в черте Петропавловска-Камчатского. Планируется перерабатывать около 60 тысяч тонн сырца в год.

Премьер-министр отметил, что необходимо локализовать производство оборудования для глубокой переработки рыбы в России. Мишустин также отметил успешное государственно-частное партнерства, когда квоты на вылов рыбы выдаются государством частным компаниям, инвестирующим развитие отрасли.

Ранее глава правительства посетил действующую краевую больницу и пообещал взять на особый контроль строительство нового медучреждения, проектирование которого обсуждалось еще в 2011 году. Он назвал разгильдяйством ситуацию с новой краевой больницей на Камчатке.