Мишустин поручил внести в правительство законопроект по энерготарифам в ДФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго до 1 сентября текущего года внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе.

«Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса. Для потребителей, которые работают в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых, соответственно, позже будет утверждать правительство РФ», - объяснил он совещании, посвященном развитию электроэнергетики и газификации Дальнего Востока.

Глава кабинета министров также сообщил, что до конца текущего года необходимо актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации ДФО.

«Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно, конечно, с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации и сделать это нужно до конца текущего года», - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что ситуации в сфере газификации в ДФО от региона к региону очень разная, поскольку «где-то есть природный газ, а где-то есть мощности для сжиженного газа».