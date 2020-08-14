Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын во время заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи назначил новым премьер-министром страны Ким Док Хуна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Док Хун сменил на посту руководителя северокорейского правительства Ким Чжэ Рена, занимавшего эту должность с апреля прошлого года. Кроме того, новый премьер был избран членом президиума политбюро ТПК наряду с заместителем председателя Центральной военной комиссии партии Ри Бен Чхолем.

Ранее Ким Док Хун занимал пост главы парламентского комитета по бюджету и был одним из заместителей председателя ЦК ТПК.

Бывший руководитель кабмина КНДР Ким Чжэ Рен в ходе прошедшего заседания был назначен заместителем председателя ЦК ТПК, а также начальником отдела в комитете.