Мишустин: возведение краевой больницы на Камчатке возьмут под особый контроль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский в рамках своей недельной рабочей поездки по Дальнему Востоку. Глава правительства посетил действующую краевую больницу, пообщался с коллективом и заявил, что строительство нового медучреждения на Камчатке возьмут на особый контроль.

«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы», - сказал Мишустин.

По словам Мишустина, в правительстве детально разбирались в ситуации с новой больницей, проектирование которой обсуждалось еще в 2011 году, при этом она до сих пор не построена. Премьер-министр считает, что имела место безалаберность подрядчиков, которые ничего не успевали сдавать. Только в 2019 году были сняты 2,5 миллиарда с этой больницы, «это какое-то уже наваждение», отметил он.

Глава правительства добавил, что по предварительным подсчетам, стоимость строительства новой больницы составит порядка 13,9 миллиарда рублей.

«По приезду мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль», - заявил Мишустин.

Он также поручил Минфину и Минздраву «до конца разобраться по смете». Мишустин уточнил, что в правительстве знают о дефиците регионального бюджета, «будем смотреть, сколько необходимо добавить».

«Но у меня вопрос ко всем, кто принимал участие в проектировании, потому что в течение почти десяти лет проект с места не сдвинулся, а деньги в федеральном бюджете были заложены. Считаю это разгильдяйством», - заявил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что больница продолжит получать текущее финансирование в полном объеме, а все предложения по дополнительным расходом нужно отправлять в Минфин и в Минздрав.

Напомним, что Михаил Мишустин отправился в первую рабочую поездку в качестве главы правительства в Дальневосточный федеральный округ. С 13 по 18 августа премьер-министр планирует побывать в четырех дальневосточных регионах: на Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областях. Он посетит социальные и производственные объекты, пообщается с общественностью, проведет встречи с главами регионов и ряд совещаний.