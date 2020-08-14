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Эксперт рассказал, как не лишиться квартиры за долги

Роман Захаров
03:43 14.08.2020
Юрист дал рекомендации россиянам, чье жилье могут забрать за долги кредиторы.
Эксперт рассказал, как не лишиться квартиры за долги
© Фото: pixabay

Россиянам, чью недвижимость в счет долгов собираются конфисковать кредиторы, не стоит паниковать и распродавать имущество, поскольку лишь из-за подобной спешки можно остаться совсем без жилья. Об этом сообщил член комиссии по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Ассоциации юристов РФ, арбитражный управляющий Илья Софонов.

Как напомнил специалист, у должника нельзя забрать единственное жилье, в котором он проживает, так как закон гарантирует условия, необходимые для нормального существования. В то же время, на практике судьи по-разному трактуют закон, учитывая разные обстоятельства.

«Жилье какой площади нужно должнику для "нормального существования"? Что делать, если должник не живет в квартире, а сдает ее в аренду? Если квартир несколько, какую из них оставят? Есть довольно много обстоятельств, при которых единственное жилье могут забрать за долги, хоть в законе и написано обратное», - объяснил Софонов в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, в случае, если у должника имеется нескольких квартир, суд оставит ему самую дешевую. В то же время, при вынесении решения, будет учитываться площадь квартиры, региональный норматив площади жилья на одного человека и число проживающих в нем родственников.

Илья Софронов уточнил, что в каждом регионе - своя норма жилья на человека. Например, в Москве - это 10 квадратных метров, а в Петербурге - 9.

«Если у должника в квартира в столице 130 квадратных метров, а проживает в ней два человека, велик риск, что сохранить жилье целиком не удастся. Превышающие норматив квадратные метры реализуют с торгов, и у банкрота останется только доля в квартире», - добавил он.

Эксперт также сообщил, что должнику будет необходимо доказать, что он проживает в квартире, которая является единственным жильем, не только по документам, но и фактически. При этом специалист рекомендовал не распродавать недвижимость перед конфискацией, так как суды могут отменить данные сделки и вернуть имущество. Но в таком случае, квартира уже не может быть признана единственным жильем.

«Суды считают так: если человек продал квартиру, значит ему было где жить. Пусть там жить и продолжает. Не паникуйте и не пытайтесь сделать все "побыстрее". Так можно остаться без единственной квартиры», - подчеркнул Софронов.

В заключение юрист добавил, что любые сделки с недвижимостью суды будут изучать «буквально под микроскопом». И чем ближе к началу банкротства заключалась сделка, тем ее будет проще отменить.

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