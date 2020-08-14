Страны ЕС выразили протест из-за давления США на «Северный поток - 2»

Представители 24 стран ЕС выразили протест США в связи с планируемыми американской стороной новыми санкциями в отношении трубопровода «Северный поток - 2». Возражение было высказано во время видеоконференции делегации Евросоюза с Госдепартаментом Соединенных Штатов.

Источник в европейских дипломатических кругах рассказал немецкому изданию Die Welt, что демарш по американской санкционной политике во время видеовстречи делегации ЕС с представителями Госдепа состоялся 12 августа. Он также сообщил, что по содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором тот заявил, что европейские власти глубоко обеспокоены участившимися случаями применения или угрозы применения ограничительных мер со стороны Вашингтона в отношении компаний ЕС, в том числе по проектам «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».

Ранее в американский Сенат был внесен проект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». В частности, они затрагивают компании, которые страхуют российские суда. По мнению представителей США, газопровод является угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов и угрожает энергетической независимости Украины и Европы.

Напомним, проект трубопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Сейчас он реализован более чем на 90%.