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Трамп рассказал о планах подписания соглашения Израиля и ОАЭ в Вашингтоне

Тамара Астапенкова
02:55 14.08.2020
По словам президента США, он с нетерпением ждет приезда Биньямина Нетаньяху и Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна.
Трамп рассказал о планах подписания соглашения Израиля и ОАЭ в Вашингтоне
© Фото: Doug Mills CNP AdMedia, Globallookpress

Дональд Трамп предположил, что в течение ближайших трех недель в Вашингтоне состоится подписание соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. Об этом президент США заявил в четверг, 13 августа, на пресс-конференции.

Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна за их лидерские качества и видение ситуации.

«С нетерпением жду, когда буду принимать их в Белом доме на подписании соглашения. Мы, возможно, сделаем это в течение следующих трех недель», — заявил Трамп.

Ранее Трамп сообщил в своем Twitter, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Также было опубликовано совместное заявление, в котором выражалась приверженность восстановлению отношений между Израилем и ОАЭ.

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