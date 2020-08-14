Опасный недуг: эндокринолог рассказал о первых симптомах сахарного диабета

Первые признаки сахарного диабета появляются у человека уже в очень запущенной ситуации. Об этом рассказал «Звезде» эндокринолог Юрий Потешкин.

«Сахарный диабет – это заболевание, у которого на ранних стадиях нет никаких симптомов. Поэтому во всем мире есть программы для своевременного выявления сахарного диабета», - пояснил врач.

Для выявления сахарного диабета на ранних стадиях сдают глюкозу натощак, смотрят гликированный гемоглобин, в некоторых случаях могут использовать суточную мочу, добавил Потешкин. По его словам, также делается тест с нагрузкой, когда человек выпивает раствор 75 грамм глюкозы и 250 миллилитров воды. Затем у него проверяют кровь на сахар в точке «ноль» и в точке «120 минут», уточнил эндокринолог.

«Именно таким образом выявляется диабет, а не по каким-то симптомам. И если уже есть симптомы, то это уже не ранний диабет, не ранние признаки – это уже очень запущенная ситуация», - рассказал Юрий Потешкин.

Среди самых распространенных симптомов сахарного диабета можно назвать воспаление полости рта, гнойничковые высыпания на коже, в том числе фурункулез, карбункулез и другие.

«И есть классические признаки, как полиурия – то есть обильное и частое мочеиспускание. И полидипсия – то есть сильная жажда, пропорциональная тому, сколько человек выделяет», - рассказал врач.

Он добавил, что заболевание и называется словом «диабет» за счет того, что все выделяется. Название происходит от греческого слова, обозначающего «протекать», «проходить сквозь».