Замминистра МЧС РФ ознакомился с результатами спасательной операции российской группировки в Бейруте

В ходе рабочей поездки в Ливанскую Республику заместитель министра МЧС России Александр Чуприян ознакомился с результатами поисково-спасательной операции и работ по ликвидации последствий ЧС на месте взрыва.

Александр Чуприян осмотрел базовый лагерь и мобильный госпиталь МЧС России, в том числе лаборатории Роспотребнадзора, развернутые вблизи зоны ЧС в Бейруте.

«По поручению президента РФ Владимира Путина группировка МЧС России направлена в Бейрут. Уже 5 августа мы были здесь вместе с мобильной группой Роспотребнадзора. Задача, которая была поставлена ливанской стороной перед МЧС России, выполнена в полном объеме», - сказал заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.

В период с 5 по 14 августа порядка 160 специалистов МЧС России круглосуточно, в три смены, ликвидировали последствия ЧС и проводили работы вблизи эпицентра взрыва. Ведомственными спасателями и кинологическими расчетами обследовано более 31,5 километров территории города, в том числе 26 тысяч квадратных метров с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В результате поисковых работ обнаружены и извлечены из-под завалов тела 10 погибших. Аэромобильным госпиталем оказана медицинская помощь в 575 случаях, в том числе 70 детям. Госпиталь функционировал как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с восьми утра до восьми вечера. Психологами МЧС России оказана помощь в 62 случаях, в том числе 13 детям. Специалистами Роспотребнадзора были предприняты все необходимые меры по недопущению вспышки новой коронавирусной инфекции.

Представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана 13 августа подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков. На данный момент российская группировка поэтапно выводится и возвращается обратно в места постоянной дислокации в РФ.

«В течение двух суток мы готовим группировку к возвращению на Родину», - рассказал Александр Чуприян.

Ливанская сторона поблагодарила МЧС России за оперативное прибытие, оказанную гуманитарную помощь, за содействие в проведении совместных поисково-спасательных работ и помощи странам в первые часы после прилета в Бейрут.

Заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян наградил ведомственными наградами специалистов МЧС России и Роспотребнадзора за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при выполнении задач по ликвидации последствий ЧС на территории Ливанской Республики.

Напомним, что 4 августа в порту ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли десятки человек и сотни получили травмы различной степени тяжести. В городе был объявлен режим ЧС. Взрывная волна за счет огромной силы в нескольких километрах от эпицентра обрушила фасады жилых и офисных зданий. В Минздраве Ливана заявили о четырех разрушенных больницах города и катастрофической нехватке медикаментов.