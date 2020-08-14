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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Роман Захаров
23:18 14.08.2020
В РФ с начала пандемии официально было подтверждено 912 823 случая заболевания COVID-19.
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.  Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.

Всего с начала пандемии в РФ официально было подтверждено 912 823 случая заболевания COVID-19, 722 964 пациентов медикам удалось вылечить, 15 498 человек, к сожалению, скончались.

Российскими врачами было проведено 31 903 055 тестов на определение наличия коронавирусной инфекции у граждан.

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