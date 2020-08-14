Губернатор Санкт-Петербурга распорядился начать учебный год в обычном режиме

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в постановление городского правительства о мерах по противодействию COVID-19 изменения, позволяющие с началом нового учебного года возобновить работу школ, колледжей и детских садов в обычном режиме.

«Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора.

С 27 июля в Санкт-Петербурге возобновили свою работу объекты торговли, музеи, общепит и аквапарки. Их работа возможна только при условии соблюдения санитарных норм и правил. Пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.