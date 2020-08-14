Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 21 миллион человек
По данным университета имени Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 21 010 700.
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Число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 21 миллион человек. Таковы обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса. Его специалисты предоставляют альтернативную статистку роста случаев заболевания, анализируя данные из всех источников, включая СМИ.
По данным университета, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 21 010 700. Скончались, по информации университета, 760 889 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Победить болезнь удалось 13 044 377 пациенту.
О вспышке коронавирусной инфекции в Китае стало известно в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась по всему миру.