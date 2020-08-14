Собянин заявил о росте случаев ОРВИ и гриппа в Москве

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ, гриппом и пневмонией, не связанной с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний», - сказал он.

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин также отметил, что в такой ситуации необходимо как можно раньше начать прививаться от гриппа, так как наложение двух инфекционных процессов друг на друга «ничего хорошего не даст».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения, а также до 75% лиц из групп риска.