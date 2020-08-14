Новая реальность: как российские школы готовятся к учебному году в условиях постпандемии

Пандемия коронавируса и новые требования Роспотребнадзора к российским школам заставили Минпросвещения напомнить региональным властям о финансовой дисциплине. Заставлять родителей тратиться на средства гигиены и защиты здоровья недопустимо, напоминают в министерстве. У каждого региона необходимые резервы есть.

О том, что чистый воздух в классе сына стоит денег, жительница Челябинска Татьяна Соловьева узнала из сообщения в родительском чате. Женщину поставили перед фактом: оборудование уже закуплено, на него потрачены деньги.

«Школа сама закупала оборудование, мы только сдали деньги. Это все по цепочке передавалось нашему человеку, который собирает финансы, передал классный руководитель, а классному руководителю, я так поняла, что директор», - рассказала женщина.

В региональном министерстве образования возмущение родителей понимают, но ссылаются на то, что средств на покупку бактерицидного оборудования в бюджете нет.

«Помыслить невозможно было, чтобы такие расходы дополнительные вносить в бюджет. Мы надеемся, что в ближайшее время средства поступят и мы сможем помочь школам в приобретении оборудования», - выразила надежду заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В Тамбовской области денег с родителей на установку рециркуляторов не берут, покупают за счет местного бюджета. Правда, оснастить ими удастся не все классы, как рекомендует Роспотребнадзор.

«Они же работают два часа и все. Их можно перевозить в следующее помещение, из одного класса в другой. Поэтому по квадратным метрам то, что у нас есть, нам достаточно», - уверена директор Новолядинской средней образовательной школы Нина Громова.

Спрос на эти приборы за последние месяцы вырос в разы, говорят продавцы.

«Это, конечно же, связано с развитием эпидемии, мы это прекрасно понимаем. Это видно и по наличию любого сырья, которое применяется при производстве данных приборов. Оно фактически отсутствует. Это дефицитные позиции, которые невозможно качественные найти. Это связано с появлением огромного количества подделок. Применением отдельными производителями ламп, например, там для загара каких-то», - пояснил генеральный директор компании по производству рециркуляторов.

В одной из ростовских школ учится больше двух тысяч детей. По новым правилам зайти в здание всем одновременно не получится. Каждому необходимо бесконтактно измерить температуру, но таких устройств тут нет, учителя обращаются к родителям.

«Пришел родительский комитет одного из классов, внес такое предложение, чтобы закупить на школу термометры, чтобы родительская общественность купила термометры, для того чтобы развести потоки детей во время приемки в школу. Но не все родители поддержали и школа приняла решение, что закупит термометры сама», - говорит и.о. директора школы № 4 города Батайска.

Хабаровский край, Башкирия, Волгоградская область – жалобы на поборы поступают из разных уголков страны. В министерстве просвещения обещают реагировать на каждый такой случай.

«Мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», - пообещал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, установка воздухоочистителей – рекомендация. Есть и другие способы, обезопасить подрастающее поколение.

«Это входной контроль с термометрией, для всех детей и сотрудников школ, это усиление дезинфекционных режимов в виде использования дезсредств, проветривание классов, зон рекреаций во время перемен», - заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

Спасти от вирусов может и простое проветривание – регулярное. Это обязательное требование, как и дезинфекция всех школьных помещений.