Лавров ознакомил французского коллегу Ле Дриана с инициативой Путина о саммите СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с министром иностранным дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом межливийское урегулирование и нормализацию обстановки вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись мнениям в связи с развитием военно-политической ситуации в Ливии. Рассмотрены также задачи по нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы через соблюдение резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

«Лавров ознакомил Ле Дриана с выдвинутой 14 августа инициативой президента Владимира Путина о проведении в онлайн режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива», - уточняется в заявлении.

Кроме того, главы ведомств согласовали график двусторонних контактов по широкому кругу вопросов российско-французского сотрудничества.

Ранее Путин предложил в срочном порядке организовать онлайн-встречу в государств-членов Совбеза ООН по иранскому ядерному вопросу. По мнению российского лидера, необходимо не допустить разрушения уже существующих договоренностей.