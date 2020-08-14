Конкурентное преимущество: почему все больше стран проявляет интерес к российской вакцине от COVID-19

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в конце года, сообщили в НИЦ имени Гамалеи. Там также подтвердили, что препарат, созданный совместно с Минобороны, безопасен и более эффективен, чем иностранные разработки. Благодаря тому, что вакцина двухвекторная, она обеспечивает более длительный иммунитет. Список стран, готовых закупать «Спутник V» продолжает пополняться.

Созданию первой вакцины в России поспособствовали десятки лет научных исследований, огромный опыт и труд лучших специалистов планеты. Она показывает лучшие потребительские качества за несравнимо меньшие деньги и время, что потратили другие исследователи, и именно поэтому успех военных медиков в тандеме с российскими учеными не вызвал бурю восторга.

«Никто не хочет делиться своим рынком. Это тоже естественно. Когда весь свободный рынок, особенно фармацевтический, на 10 лет вперед поделен до последней ампулы, до последнего флакончика. И когда совершенно незваный игрок в виде наших бизнесменов с нашим продуктом выходит на рынок конкретные люди несут убытки на многие миллиарды долларов», - объясняет директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

Похожие на «Спутник V» вакцины разработаны в Китае и Оксфордском университете в Британии. Но у российского образца есть весомое преимущество. Во-первых, он уже прошел процедуру официальной регистрации, во-вторых, вакцина двухкомпонентная. Второй укол пролонгирует эффект защиты, в организме начинают размножаться клетки памяти, в результате человек приобретает иммунитет к вирусу минимум на два года.

В лаборатории центра имени Гамалеи также изучают патологии, которые не связаны к коронавирусом, но могут быть появится в результате заражения COVID-19. Прежде чем представить два прозрачных флакона с красной и синей крышкой, ученым пришлось исследовать такие проблемы, о существовании которых многие просто не догадываются.

«При необходимости могут привлекаться другие лаборатории других центров исследовательских… Минобороны обладает уникальной инфраструктурой, на которой можно работать с особо опасными вирусами», - говорит заведующий лабораторией НИЦ Владимир Гущин.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в ближайшие дни будут опубликованы данные о доклинических и клинических испытаниях российской вакцины. Поэтому сейчас все суждения западных коллег об эффективности препарата - не более чем досужие домыслы. Тем более что работа над вакциной все еще продолжается.



Лабораторный хроматограф - прибор для выделения белков, которые затем могут войти в состав вакцины, при этом любой, не обязательно от коронавируса. По трубкам поступает исходный материал, смесь растворителей. Затем происходит процесс очистки. На выходе получается чистая фракция, которая по цепочке поступает для работы в следующую лабораторию.

В гражданское обращение вакцина поступит 1 января 2021 года. Ставить ее будут бесплатно и только на добровольной основе. Хотя есть ограничения: укол не будет эффективен, если человек болен - даже если это просто грипп. При наличии хронических заболеваний обязательна консультация с иммунологом. В списке побочных эффектов значится временное повышение температуры.

«Наличие таблетки парацетамола в кармане на расстоянии вытянутой руки решает все абсолютно побочные эффекты возможные», - отмечает Гинцбург.

Вопрос о доверии к вакцине от коронавируса - личное дело каждого. При этом переговоры с Россией о покупке препарата уже ведет целый ряд стран. Таджикистан, Вьетнам, Молдавия готовы начать закупки сразу после того, как «Спутник V» начнут поставлять на экспорт.