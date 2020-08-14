Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Конкурентное преимущество: почему все больше стран проявляет интерес к российской вакцине от COVID-19

Денис Шурыгин
21:45 14.08.2020
Созданию «Спутник V» поспособствовали десятки лет научных исследований, огромный опыт и труд лучших специалистов планеты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в конце года, сообщили в НИЦ имени Гамалеи. Там также подтвердили, что препарат, созданный совместно с Минобороны, безопасен и более эффективен, чем иностранные разработки. Благодаря тому, что вакцина двухвекторная, она обеспечивает более длительный иммунитет. Список стран, готовых закупать «Спутник V» продолжает пополняться.

Созданию первой вакцины в России поспособствовали десятки лет научных исследований, огромный опыт и труд лучших специалистов планеты. Она показывает лучшие потребительские качества за несравнимо меньшие деньги и время, что потратили другие исследователи, и именно поэтому успех военных медиков в тандеме с российскими учеными не вызвал бурю восторга.

«Никто не хочет делиться своим рынком. Это тоже естественно. Когда весь свободный рынок, особенно фармацевтический, на 10 лет вперед поделен до последней ампулы, до последнего флакончика. И когда совершенно незваный игрок в виде наших бизнесменов с нашим продуктом выходит на рынок конкретные люди несут убытки на многие миллиарды долларов», - объясняет директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

Похожие на «Спутник V» вакцины разработаны в Китае и Оксфордском университете в Британии. Но у российского образца есть весомое преимущество. Во-первых, он уже прошел процедуру официальной регистрации, во-вторых, вакцина двухкомпонентная. Второй укол пролонгирует эффект защиты, в организме начинают размножаться клетки памяти, в результате человек приобретает иммунитет к вирусу минимум на два года.

В лаборатории центра имени Гамалеи также изучают патологии, которые не связаны к коронавирусом, но могут быть появится в результате заражения COVID-19. Прежде чем представить два прозрачных флакона с красной и синей крышкой, ученым пришлось исследовать такие проблемы, о существовании которых многие просто не догадываются.

«При необходимости могут привлекаться другие лаборатории других центров исследовательских… Минобороны обладает уникальной инфраструктурой, на которой можно работать с особо опасными вирусами», - говорит заведующий лабораторией НИЦ Владимир Гущин.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в ближайшие дни будут опубликованы данные о доклинических и клинических испытаниях российской вакцины. Поэтому сейчас все суждения западных коллег об эффективности препарата - не более чем досужие домыслы. Тем более что работа над вакциной все еще продолжается.

Лабораторный хроматограф - прибор для выделения белков, которые затем могут войти в состав вакцины, при этом любой, не обязательно от коронавируса. По трубкам поступает исходный материал, смесь растворителей. Затем происходит процесс очистки. На выходе получается чистая фракция, которая по цепочке поступает для работы в следующую лабораторию.

В гражданское обращение вакцина поступит 1 января 2021 года. Ставить ее будут бесплатно и только на добровольной основе. Хотя есть ограничения: укол не будет эффективен, если человек болен - даже если это просто грипп. При наличии хронических заболеваний обязательна консультация с иммунологом. В списке побочных эффектов значится временное повышение температуры.

«Наличие таблетки парацетамола в кармане на расстоянии вытянутой руки решает все абсолютно побочные эффекты возможные», - отмечает Гинцбург.

Вопрос о доверии к вакцине от коронавируса - личное дело каждого. При этом переговоры с Россией о покупке препарата уже ведет целый ряд стран. Таджикистан, Вьетнам, Молдавия готовы начать закупки сразу после того, как «Спутник V» начнут поставлять на экспорт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.08.2020, 04:27
Мишустин поручил внести в правительство законопроект по энерготарифам в ДФО
Дата14.08.2020, 15:21
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Дата14.08.2020, 11:39
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:45 В стране и мире
Видео
Конкурентное преимущество: почему все больше стран проявляет интерес к российской вакцине от COVID-19
13:44 В стране и мире
Путин оценил темпы ввода жилья в России
13:32 В стране и мире
Видео
Директор НИЦ Гамалеи назвал главные преимущества российской вакцины от коронавируса
11:27 В стране и мире
В Оперштабе оценили темп прироста новых случаев коронавируса с начала августа
09:33 В стране и мире
Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:59 В стране и мире
«В содеянном раскаиваюсь»: СМИ опубликовали признание Ефремова после ДТП
14:11 В стране и мире
ЦИК озвучил итоговые результаты выборов в Белоруссии
11:39 Спорт
Видео
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
11:08 В стране и мире
СМИ: врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова
08:53 В стране и мире
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.