«Напор» Трампа: президент США призвал пересмотреть нормы потребления воды

Министерство энергетики США предложило пересмотреть нормы по расходу воды в сторону смягчения. Причиной стали жалобы президента Дональда Трампа, которому, как выяснилось, не хватает напора в кране. Он уверен - настала пора избавиться от наследия своих предшественников, при которых ограничения на воду были введены.

«Вы принимаете душ, вода не идет. Вы хотите вымыть руки. Вода снова не идет. Ну так что же делать? Вы принимаете душ дольше, потому что мои волосы, я не знаю о вас, но они должны быть идеальными. Идеальными», - заявил Трамп.

Так пристально за своей шевелюрой предыдущие хозяева официальной резиденции, видимо, не следили. На радость экологов, которые приводят простые цифры. При Джордже Буше-старшем напор воды был не больше девяти с половиной литров в минуту. Барак Обама показатели менять не стал, однако попросил три душевых лейки, а Дональд Трамп предлагает увеличить общий объем воды в минуту до тридцати литров.

«Он одержим этим тогда, как у миллионов человек по всему миру нет доступа к чистой питьевой воде, а на западе США мэры и губернаторы призывают к тому, чтобы сохранять воду. Там готовятся к двум десятилетиям засухи», - высказал свое мнение корреспондент отдела климата CNN Билл Уир.

Не радуют главу государства и посудомоечные машины, которые из-за отсутствия напора, по словам президента, хуже очищают стаканы и тарелки. Тема экономного использования ресурсов - очень актуальна при обсуждении быта первого лица, а сам он регулярно подливает масла в огонь.

«Мы очень внимательно следим за раковинами, душами и другими элементами ванных комнат. Люди смывают унитазы 10 раз, 15 раз, а не один раз. В конечном итоге они потребляют больше воды», - уверен Трамп.

Каждый вступивший в должность президент США пытается кардинально изменить все, что оставил его предшественник. Такова традиция. Так, для Барака Обамы построили баскетбольную площадку, а его супруга прямо во дворе разбила небольшой сад.

«Белый дом был уничтожен в 1814 году британскими войсками. Удалось спасти портрет Джорджа Вашингтона. Полностью восстановили Белый Дом в 1817 году, и с тех пор каждая чета привносит что-то свое», - рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Жена тридцатого президента Кулиджа оборудовала солярий на крыше, Никсоны сделали дорожки для боулинга, Картеры установили солнечные батареи, ну а по изменениям Овального кабинета можно узнать больше о личности каждого национального лидера.

Буш-младший использовал цвета морской волны, как символ военно-морского флота. При Клинтоне в убранстве использовались золотые, красные и кремовые оттенки.

«Есть связь непосредственно с тем, какие мы цвета любим и с нашим темпераментом. В целом здесь нету какой-то жесткой корреляции, потому что бывает так, что у человека очень покладистый характер, но он очень любит яркие цвета», - объясняет психолог Павел Жавнеров.

Кстати, правила использования воды, установленные в Белом доме, распространяются и на обычных жителей. Действующие ограничительные стандарты помогают собственникам сэкономить до пятисот долларов в год - это почти сорок тысяч рублей.