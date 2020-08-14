ЕС введет санкции против Белоруссии из-за ситуации с уличными протестами

Против Белоруссии будут введены новые санкции из-за ситуации с массовыми протестами в стране. Официальная формулировка ЕС - «против официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека». Соответствующее решение принято в Брюсселе в ходе встречи министров иностранных дел 27 государств.

«Министры поручили соответствующим службам в самое ближайшее время составить список лиц, против которых будут введены новые санкции», - сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На переговорах главы внешнеполитических ведомств обсудили возможные варианты поддержки белорусской оппозиции. Сообщается, что пока полного консенсуса по поводу введения санкций нет. К рассмотрению этого вопроса могут вернуться на следующей неделе.

Ограничительные меры ЕС против Белоруссии были введены в 2004 году и расширены спустя семь лет. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и компаний.