Генпрокуратура РФ: 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян вернулись в Россию

Задержанные ранее в Белоруссии россияне возвращены. Об этом заявила Генпрокуратура РФ. В ведомстве отметили, что на родину вернулись 32 человека.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран», - рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

Российские компетентные органы продолжат разбираться с ситуацией вокруг их задержания, передает. Сообщается, что еще один из задержанных в Белоруссии гражданин России, остался на территории соседнего государства, так как имеет его гражданство.

Группа россиян была задержана в загородном доме отдыха в Минске 29 июля. По заявлению белорусских властей, все они являются участниками частной военной компании.