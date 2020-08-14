«Возьмите голову в руки»: Лукашенко заявил об опасных последствиях уличных беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с просьбой к участникам уличных протестных акций. Глава государства призвал всех успокоиться и разойтись по домам.

Лукашенко заявил, что простые белорусы, пострадавшие в ходе столкновений с силовиками, используются зачинщиками беспорядков из-за рубежа в качестве «пушечного мяса». Особенно президент республики предостерег от участия в манифестациях несовершеннолетних и их родителей, сообщает агентство «БелТА».

«В четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов», - резюмировал президент.

Лукашенко уверен, что в авангарде протестующих следуют люди с богатым криминальным прошлым, которые съехались в Белоруссию из многих стран, чтобы раскачать изнутри. Поэтому ОМОН и Внутренние войска будут и дальше стоять на страже законности, отметил он.

«Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», - заявил Лукашенко.

В Белоруссии не утихают акции протеста, в которых принимают участие сотни человек. Против демонстрантов применяют спецсредства, включая водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты.

Ранее ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов в республике. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Светлана Тихоновская заручилась поддержкой 10,12% проголосовавших на участках.