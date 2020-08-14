«Не стало светлого человека»: дочь Легкоступовой о смерти певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль прокомментировала ее смерть. По словам девушки, смерть артистки наступила днем 14 августа.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...», - написала Бриль на своей странице в Instagram.

Легкоступова в ночь с 7 на 8 августа впала в кому из-за черепно-мозговой травмы, ей провели срочную операцию. За день до этого дочь привезла ее для прохождения лечения в наркологическую клинику. Она нашла свою мать в квартире без сознания и в состоянии алкогольного опьянения, рядом находился супруг певицы Юрий Фирсов. По словам Бриль, она не обвиняет мужчину в избиении, так как в таких вопросах должен разбираться Следственный комитет.