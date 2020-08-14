Лукашенко заявил, что заводилами протестов являются люди из-за рубежа

Инициаторами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. Такое предположение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая очередное заседание Совета безопасности.

Глава государства отметил, что активными участниками беспорядков являются фигуранты с богатым криминальным прошлым, которые используют простых белорусов, как «пушечное мясо». Лукашенко призвал участников незаконных манифестаций успокоиться и разойтись.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводилами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети», - цитирует агентство «БелТА» слова главы государства.

Александр Лукашенко призвал жителей крупных городов не выходить на улицы и не принимать участие в незаконных акциях, чтобы позволить силам правопорядка задержать всех зачинщиков и восстановить порядок.

В Белоруссии не утихают акции протеста, в которых принимают участие сотни человек. Спецназ и войска, которые участвуют в разгоне манифестаций, применяют против их активных участников спецсредства, включая водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты.

В ходе столкновений пострадавшие есть с обеих сторон. Тысячи человек задержаны, многие уже отпущены под обязательство не участвовать в уличных беспорядках. Возбуждены десятки уголовных дел.

Ранее ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов в республике. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Светлана Тихоновская заручилась поддержкой 10,12% проголосовавших на участках.