В МИД РФ назвали некорректными публикации о предложении отказа от безвозмездной помощи россиянам за рубежом

Публикации некоторых СМИ о планах МИД РФ отказаться от безвозмездной помощи россиянам за рубежом некорректны и искажают суть инициатив. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в официальном аккаунте в Facebook.

В МИД отметили, что отдельные журналисты, «не удосужившись вникнуть в суть вопроса», сделали поспешные выводы о том, что материальная помощь застрявшим за границей из-за пандемии COVID-19 россиянам впредь будет ими возмещаться. Уточняется, что изменения планируется вносить в постановление правительства РФ от 31 мая 2010 года, а выплаты осуществлялись в рамках другого акта правительства от 3 апреля 2020 года.

В ведомстве подчеркнули, что масштабные чрезвычайные ситуации, подобно событиям в марте-апреле текущего года, «требуют безусловно совсем других механизмов поддержки сограждан».

«В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности», - заключили в МИД.

В условиях пандемии ведомство ранее обеспечило материальные выплаты тысячам россиян, которые вынужденно не могут вернуться домой из-за границы. Регулярное сообщение с другими странами Россия прекратила с 27 марта, чтобы избежать распространения коронавируса на территории страны. С 1 августа были открыты полеты по трем направлениям: Турция, Великобритания и Танзания.