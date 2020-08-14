Ушла из жизни певица Валентина Легкоступова

Певица, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Смерть подтвердили дочь и концертный директор артистки.

«Я получил sms-ку: "Вали больше нет"», - сказал директор в разговоре со «Звездой».

Дочь Легкоступовой Анетта Бриль сообщила о смерти певицы на своей странице в Instagram. Она отметила, что артистка ушла из жизни 14 августа в 15:30.

Легкоступова в свои последние дни находилась в больнице в тяжелом состоянии. Дочь 6 августа отвезла ее в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 августа певица почувствовала себя хуже и позже впала в кому.