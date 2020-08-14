«Еще одна полная Луна»: ученый рассказал о возможном взрыве Бетельгейзе

Взрыв звезды Бетельгейзе для землян совершенно безопасен и является довольно тривиальным космическим событием. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«На самом деле, никаких опасных звезд в окрестностях Солнца нет. Бетельгейзе привлекает внимание, потому что она ближайшая к нам потенциальная бомба, но даже она нам не опасна», - успокоил Вибе.

К разговорам о главном украшении созвездия Ореона астрономы вернулись после того, как космический телескоп зафиксировал затмение гигантской звезды, произошедшее в конце 2019 года. По оценкам астрофизиков, это может быть вызвано выбросом горючего вещества из недр звезды.

«Бетельгейзе - звезда массивная. У нее масса около 15 масс Солнца, а расчеты звездной эволюции подтверждают, что если масса звезды превышает солнечную в десять раз, то ее эволюция завершается взрывом», - сообщил ученый.

Вспышка произойдет на относительно небольшом расстоянии от Земли, поэтому ее жители могут наблюдать настоящее шоу космического масштаба, добавил Вибе. Более того, звезда уже давно может быть «мертва».

«Свет от Бетельгейзе до нас идет 600 лет. То есть, если сейчас произошла вспышка, мы о ней узнаем через 600 лет. Соответственно, она могла произойти шесть столетий назад и мы сейчас о ней узнаем. Вы увидим яркую вспышку, она будет заметной, как будто еще одна полная Луна взойдет. Это будет единственное последствие, ну и фигура созвездия Ориона нарушится», - сожалеет астрофизик.

Бетельгейзе является красным сверхгигантом. При этом, звезда сравнительно молода по космическим меркам, ей всего восемь миллионов лет. Сейчас ее скорость вращения в 150 раз превышает скорость любой другой известной науке звезды.