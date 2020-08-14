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Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии

Ян Брацкий
18:15 14.08.2020
Воздушное судно село в поле, в семи километрах от ближайшего аэродрома.
Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии
© Фото: Wikimedia

Частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в поле в Башкирии. На борту воздушного судна находятся двое пилотов, сообщают в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

«Частный Ан-2 экстренно сел в поле в 17.25 (15.25 мск). Инцидент произошел в семи километрах от аэродрома. По предварительным данным на борту находились два пилота, пассажиров не было», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

На место экстренной посадки самолета выехали представители оперативных служб. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку.

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