Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии
Воздушное судно село в поле, в семи километрах от ближайшего аэродрома.
© Фото: Wikimedia
Частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в поле в Башкирии. На борту воздушного судна находятся двое пилотов, сообщают в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.
«Частный Ан-2 экстренно сел в поле в 17.25 (15.25 мск). Инцидент произошел в семи километрах от аэродрома. По предварительным данным на борту находились два пилота, пассажиров не было», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
На место экстренной посадки самолета выехали представители оперативных служб. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку.