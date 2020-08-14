В стране и мире Ан-2 совершил экстренную посадку в Башкирии Ян Брацкий Воздушное судно село в поле, в семи километрах от ближайшего аэродрома. © Фото: Wikimedia Частный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в поле в Башкирии. На борту воздушного судна находятся двое пилотов, сообщают в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР. «Частный Ан-2 экстренно сел в поле в 17.25 (15.25 мск). Инцидент произошел в семи километрах от аэродрома. По предварительным данным на борту находились два пилота, пассажиров не было», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. На место экстренной посадки самолета выехали представители оперативных служб. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует