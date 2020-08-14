Опубликованы декларации о доходах Путина, Мишустина и Медведева за 2019 год
Согласно декларации, доход президента в прошлом году составил 9,7 млн. рублей.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году заработал 9,7 млн. рублей. Годом ранее доход главы государства составил 8,6 млн. рублей. Это следует из опубликованной декларации о доходах президента.
Глава кабинета министров Михаил Мишустин задекларировал 18,2 млн. рублей. Годом ранее премьер-министр заработал 18,9 млн. рублей.
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал в декларации доход более 11 млн. рублей.