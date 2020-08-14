В Сбербанке разъяснили порядок рассылки бесплатных сообщений об операциях по карте

В Сбербанке прокомментировали сообщение ряда СМИ об отказе банка от рассылки бесплатных сообщений о переводе денежных средств на карту. Ранее сообщалось, что теперь подобные уведомления можно будет получать только при условии подключения пакета услуг.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», - заявили в Сбербанке.

Большинство клиентов уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в приложении «Сбербанк-онлайн», уточнили в пресс-службе. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям и остатки после совершения перевода.

«Сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные сервисы - например, информация по операциям с вкладами. Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать push-уведомления о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении "Сбербанк Онлайн"», - добавили в организации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что SMS или push-уведомления о поступивших деньгах можно будет получать при подключении услуги «Уведомления по карте». Это будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт и 60 рублей - для стандартных.