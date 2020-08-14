СМИ: Ефремов уже находится дома

Актер и фигурант уголовного дела о смертельном ДТП Михаил Ефремов уже находится дома после пребывания в реанимации Боткинской больницы. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на его семейного врача Бориса Круглого.

«Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома», - заявил Круглый в интервью «М24».

Ефремов был экстренно госпитализирован из зала заседаний Пресненского суда, после того, как почувствовал себя плохо. Прибывшие медики увезли актера с подозрением на инсульт или предынфарктное состояние.

Позже выяснилось, что причиной недомогания актера послужил стеноз сосудов и сильнейших стресс. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Судебное заседание было перенесено на 18 августа, однако адвокат ответчика Эльман Пашаев не исключил, что его подзащитный не сможет на нем присутствовать по состоянию здоровья.

По версии следствия, восьмого июня, Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу Садового кольца и протаранил легковой автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина умер в реанимации, а Ефремову теперь грозит до 12 лет лишения свободы.