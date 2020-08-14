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Путин предложил срочно провести онлайн-встречу стран-членов СБ ООН

Анна Касаткина
17:16 14.08.2020
По словам президента, лидерам государств необходимо не допустить разрушения достигнутых ранее договоренностей по иранскому ядерному вопросу.
Путин предложил срочно провести онлайн-встречу стран-членов СБ ООН
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал в самое ближайшее время провести  по видеосвязи встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения иранского ядерного вопроса. В частности, предлагается договориться о механизмах обеспечения безопасности и укрепления доверия в зоне Персидского залива.

По словам Путина, дискуссии в Совбезе на эту тему в последнее время становятся все более напряженными, звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Кроме того, разрабатываются резолюции, направленные на разрушения ранее единогласно принятых решений.

«Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель – наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД», - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), который позволил укрепить режим нераспространения ядерного оружия и отвести угрозу военного конфликта. Он напомнил, что в 2019 году РФ представила обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива, где были намечены пути для разрешения проблем в регионе.

Путин призвал партнеров внимательно взвесить предложение о проведении саммита, уточнив, что «вопрос срочный». Альтернативой, по его словам, может стать дальнейшее нагнетание напряженности и рост риска возникновения конфликта.

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