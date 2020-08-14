Врач рассказала, чем опасен мед

Употребление меда в рационе человека должно быть ограничено, а некоторым людям он и вовсе противопоказан. Об этом рассказала врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, мед не настолько богат полезным веществами, чтобы есть его бесконтрольно. К тому же по биохимическому индексу он равен сахару, употребление которого люди обычно стараются ограничивать.

По словам Русаковой, мед можно есть в первой половине дня – одну-две ложки. Большее количество способно привести к переизбытку углеводов, что может привести к сахарному диабету и ожирению. Категорически противопоказан этот продукт диабетикам из-за риска скачков уровня глюкозы, уточнила эксперт.

Русакова также посоветовала покупать мед в магазинах, а не у продавцов с частных пасек, так как в первом случае он сертифицирован и прошел необходимые проверки.

«Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался», - сказала диетолог в эфире телеканала «Россия 24».

Чтобы нейтрализовать быстрые углеводы, мед рекомендуется комбинировать с молочными продуктами – творогом, сырниками, запеканками, добавила Русакова.

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