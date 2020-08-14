Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тихоновская объявила о создании совета по трансферу власти

Ян Брацкий
16:41 14.08.2020
Кандидат поручила своим доверенным лицам начать прием заявок от желающих вступить в совет.
Тихоновская объявила о создании совета по трансферу власти
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти в республике. Также она подтвердила готовность к диалогу с официальными властями.

«В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своим доверенным лицам принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», - цитирует РИА Новости слова Тихоновской.

В минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным итоговых протоколов, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихоновская закончила президентскую гонку на втором месте с результатом в 10,12%.

После оглашения первых результатов голосования, в крупных городах республики вспыхнули протестные акции, которые не утихают до сих пор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:26 В стране и мире
В ЦБ отказались от выпуска 300-рублевой банкноты
15:58 Армия
Видео
Бомбардировщики Ту-160 уничтожают «врага»: кадры пуска крылатой ракеты
14:59 В стране и мире
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов
12:40 В стране и мире
СМИ: рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением
11:39 Спорт
Видео
«Возможно, я стану еще сильнее»: Нурмагомедов рассказал о чувствах после смерти отца
Популярное
Популярное
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Медики рассказали об «атипичных» симптомах коронавируса
Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей
Покоривший Англию: как сложилась судьба самого известного на Западе российского футболиста
Видео
Диетолог назвал идеальные продукты для ужина
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.