Тихоновская объявила о создании совета по трансферу власти

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти в республике. Также она подтвердила готовность к диалогу с официальными властями.

«В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своим доверенным лицам принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», - цитирует РИА Новости слова Тихоновской.

В минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным итоговых протоколов, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихоновская закончила президентскую гонку на втором месте с результатом в 10,12%.

После оглашения первых результатов голосования, в крупных городах республики вспыхнули протестные акции, которые не утихают до сих пор.