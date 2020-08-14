В ЦБ отказались от выпуска 300-рублевой банкноты

Центральный банк России не видит смысла в выпуске купюр достоинством в 300 рублей и денежных знаков иного номинала. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», - заявили «РГ» в пресс-службе банка.

Инициатива выпуска купюр различных номиналов, включая 300 рублей, поступила из Екатеринбурга. Столица Урала готовится отметить 300-летие.

В последний раз купюры нового достоинства номиналом 2000 и 200 рублей были выпущены в 2017 году, а в обороте появились осенью. Их украсили достопримечательности Дальнего Востока и Крыма.