«В содеянном раскаиваюсь»: СМИ опубликовали признание Ефремова после ДТП

В распоряжении СМИ оказался якобы протокол допроса актера Михаила Ефремова. В нем он признает свою вину в смертельном ДТП.

Документ опубликовал телеканал Telegram-канал Life Shot. По словам Ефремова, его автомобиль в момент аварии были исправен и вина за произошедшее лежит на нем самом.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», - говорится в опубликованном документе.

Также уточняется, что здоровью Ефремова в результате ДТП был причинен легкий вред, но обращаться к медикам он не стал. Актер признался, что испытывает головные боли из-за «душевных и нравственных переживаний».

Ефремов попал в ДТП в Москве 8 июня. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем он допустил столкновение с встречным автомобилем. В результате второй водитель получил смертельные травмы и умер позже в больнице.

На заседании суда над актером 11 августа ему внезапно стало плохо, Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу. В медучреждении заявили, что по состоянию здоровья артист пока не может участвовать в процессе. Диагноз актера не уточняется.