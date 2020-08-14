Массовые мероприятия в российских школах запретили до следующего года

Массовые мероприятия в российских школах будут оставаться под запретом до конца 2020 года. С таким заявлением министр просвещения Сергей Кравцов выступил в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«До первого января не будет массовых мероприятий в школах. Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», - заявил он.

Накануне старт очередного учебного года прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также напомнил о запрете на проведение торжественных линеек и прочих массовых мероприятий, а также рассказал о нововведениях, с которым столкнутся школьники, педагоги и родители с первого сентября.

Так, на входе в каждое учебное заведение у школьников будут измерять температуру. Каждая параллель будет приходить на занятия и уходить домой в свое время. Передвижение школьников внутри здания и работу столовых ограничат.