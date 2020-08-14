Названа причина смерти актера «Битвы за Севастополь» и «Мы из будущего»

Причиной смерти российского актера Сергея Куницкого, который скончался 12 августа на 36-м году жизни, стали сердечно-сосудистые проблемы. Этой информацией поделился друг и коллега артиста Антона Хабаров на своей странице в Instagram.

«Сердце или тромб», - ответил Хабаров на вопрос подписчика.

В публикации Хабаров назвал Куницкого прекрасным человеком и фантастичным артистом. Он отметил, что актер был веселым и легким, с удивительным чувством юмора.

Куницкий известен российскому зрителю своими ролями в фильмах «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», сериале «Тайны следствия» и других проектах. В разное время работал в «Нашем театре», в молодежном театре-студии «Мастерская Томошевского» в Санкт-Петербурге, в «Театре эстрады имени Аркадия Райкина» под управлением Юрия Гальцева.