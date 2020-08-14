В стране и мире На территории ледового дворца в Кемерове вспыхнул пожар Ян Брацкий На месте ЧП работают пожарные расчеты, о погибших и пострадавших не сообщается. © Видео: ИДИГЕР Ролевой Страйкбол, YouTube © Фото: ИДИГЕР Ролевой Страйкбол, YouTube В Кемерове полыхает стройплощадка ледового дворца. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Поступил сигнал о возгорании на проспекте Притомском на месте строящегося спортивного объекта. На место выехали восемь пожарных расчетов», - сообщили в пресс-службе главка. Ледовую арену «Кузбасс» строители возводят на берегу реки Томь. В будущем, спортивный дворец планировали использовать для проведения матчей по игровым видам спорта и организации концертов. Объект должен быть сдан к июлю следующего года. Сумма контракта составляет 7,6 миллиарда рублей. В причинах пожара дознаватели будут разбираться после локализации огня, его тушения и разбора завалов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует