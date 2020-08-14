ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

Центризбирком (ЦИК) Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание выборов. Об этом заявил один из кандидатов в президенты республики Андрей Дмитриев.

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в верховный суд», - цитирует РИА Новости заявление политика.

ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги голосования накануне. Согласно итоговым протоколам, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихомирова, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.

В Белоруссии не утихают уличные протесты. Сотрудники милиции и Внутренних войск применяют в отношении митингующих спецсредства, включая дубинки, резиновые пули и водометы. Пострадавшие есть с обеих сторон.