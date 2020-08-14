В Кремле раскопали предметы «политической элиты» XIV-XV веков

Институт археологии Российской академии наук возобновил раскопки на территории Кремля, начатые в мае 2019 года. В этот раз специалисты обнаружили на этом месте различные предметы, которые в XV-XIV веках принадлежали знати высокого ранга.

Среди новых находок - коллекция воинского снаряжения и предметы христианского культа. В числе связанных с бытом элиты предметов - пластины от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел и монеты времен князя Василия Дмитриевича.

«Некоторые предметы, в том числе крест-энколпион с рельефным изображением Распятия и накладка с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения, выделяются высоким художественным качеством», - рассказали в Институте археологии.

Ранее специалисты обнаружили остатки здания Приказов и органов центрального управления Русского государства XVI-XVII веков. В РАН сообщили, что этот сезон раскопок продлится до конца сентября.