СМИ: Ефремов не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья

Пресненский суд Москвы получил ответ из Боткинской больницы по поводу состояния российского актера Михаила Ефремова. Уточняется, что артист, обвиняемый в смертельном ДТП, пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», - отметили представители суда.

При этом диагноз артиста не конкретизируется, пишет ТАСС.

Ранее Пресненский суд Москвы направил повторный запрос в Боткинскую больницу о диагнозе Ефремова. На первый запрос суд ответа не получил.

Напомним, во вторник, 11 августа, перед началом нового заседания Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Позже врачи поставили артисту диагноз «инсульт».