ЦИК озвучил итоговые результаты выборов в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства. По окончательным данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов избирателей.

Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%.

Ранее Лукашенко опроверг информацию о том, что он на данный момент находится за границей. Кроме того, на совещании по строительной отрасли он заявил, что призывы к забастовкам на предприятиях могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

В свою очередь, оппонент президента Светлана Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать мирные протесты в ближайшие выходные, 15 и 16 августа. Она также выступила за то, чтобы власти пошли на диалог с гражданами.